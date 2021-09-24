УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура чемпионата Украины по футболу
В 9-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Вереса", а "Динамо" померяется силами с "Рухом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне в 8-м туре победили на своем поле "Александрию" - 1:0, набрали 22 очка и остались на 1-м месте. "Шахтер" разгромил "Мариуполь" 5:0 и отстает от динамовцев на 3 пункта.
У "Десны" и "Днепра-1" по 16 баллов. "Ворскла" с 15 очками - пятая.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
24 сентября
19:30 "Колос" - "Ворскла". Трансляция - "Футбол 1"
25 сентября
14:00 "Александрия" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Верес". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Рух" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 1"
26 сентября
14:00 "Минай" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Днепр-1" - "Заря". Трансляция - УНИАН
19:30 "Десна" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
27 сентября
19:30 "Черноморец" - "Ингулец". Трансляция - УНИАН
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче субботы "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого,"Днепр-1" на своем поле одолел "Верес" .
- "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" .
- В воскресенье "Ворскла" в Полтаве переиграла "Минай" .
- Также 19 сентября "Заря" победила в Запорожье "Черноморец" со счетом 3:0, а "Львов" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925" из Харькова.
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