УПЛ: расписание матчей и трансляций 9-го тура
В субботу, 30 сентября, стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции матчей УПЛ доступны на OTT-платформах. В частности речь идет о Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone.TV и "Киевстар ТВ".
Украинская Премьер-лига
9-й тур
30 сентября
15:00 "Верес" - "ЛНЗ Черкассы" (Ютуб)
17:00 "Шахтер" - "Ворскла" (OTT)
19:00 "Черноморец" - "Заря" (OTT)
1 октября
13:00 "Минай" - "Оболонь" (Ютуб, Sport 1, "Суспільне Спорт")
15:00 "Кривбасс" - "Рух" (Ютуб)
17:00 "Колос" - "Полесье" (OTT)
19:00 "Динамо" - "Александрия" (2+2)
2 октября
17:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925" (Униан)
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