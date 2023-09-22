УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 22 сентября, матчем "Оболонь" - "Верес" стартует 8-й тур Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 7-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Оболонь" со счетом 1:0, набрал 17 очков и остался на первом месте. Вторым с 14 пунктами идет "Кривбасс", победивший "Верес" - 2:1. Третью-четвертую позиции делят "Черноморец" и "Полесье", имеющие по 12 баллов.
"Динамо" в 7-м туре УПЛ преодолело "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очков и занимает седьмое место. Киевляне сыграли всего четыре матча.
Трансляции матчей УПЛ доступны на OTT-платформах. В частности речь идет о Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone.TV и "Киевстар ТВ".
Украинская Премьер-лига
8-й тур
22 сентября
17:00 "Оболонь" - "Верес" (Трансляция на OTT-платформах)
19:00 "Александрия" - "Черноморец" (OTT)
23 сентября
13:00 "ЛНЗ Черкассы" – "Динамо" (OTT)
15:00 "Полесье" - "Минай" (OTT)
17:00 "Ворскла" – "Кривбасс" (OTT)
19:00 "Рух" - "Шахтер" (Sport 1, "Суспильне Спорт", ютуб)
24 сентября
15:00 "Заря" - "Днепр-1" (УНИАН)
17:00 "Металлист 1925" - "Колос" (OTT)
Фото: upl.ua
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.63 Покупка 37.63Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное