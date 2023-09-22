УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 7-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Оболонь" со счетом 1:0, набрал 17 очков и остался на первом месте. Вторым с 14 пунктами идет "Кривбасс", победивший "Верес" - 2:1. Третью-четвертую позиции делят "Черноморец" и "Полесье", имеющие по 12 баллов.

"Динамо" в 7-м туре УПЛ преодолело "Ворсклу" 2:0, набрало 9 очков и занимает седьмое место. Киевляне сыграли всего четыре матча.

Трансляции матчей УПЛ доступны на OTT-платформах. В частности речь идет о Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone.TV и "Киевстар ТВ".

Украинская Премьер-лига

8-й тур

22 сентября

17:00 "Оболонь" - "Верес" (Трансляция на OTT-платформах)

19:00 "Александрия" - "Черноморец" (OTT)

23 сентября

13:00 "ЛНЗ Черкассы" – "Динамо" (OTT)

15:00 "Полесье" - "Минай" (OTT)

17:00 "Ворскла" – "Кривбасс" (OTT)

19:00 "Рух" - "Шахтер" (Sport 1, "Суспильне Спорт", ютуб)

24 сентября

15:00 "Заря" - "Днепр-1" (УНИАН)

17:00 "Металлист 1925" - "Колос" (OTT)

Фото: upl.ua