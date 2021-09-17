УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2: 0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".



Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.



После заключительного матча 7-го тура "Верес" поднялся на 7-8 место, которое делит с "Зарей". У команд по 11 очков.



"Львов" идет последним.



Чемпионат Украины



8-й тур



17 сентября



19:30 "Десна" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"

18 сентября



14:00 "Ингулец" - "Колос". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Мариуполь" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Днепр-1" - "Верес". Трансляция - УНИАН



19:30 "Динамо" - "Александрия". Трансляция - "2 + 2"

19 сентября



17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Заря" - "Черноморец". Трансляция - УНИАН



19:30 "Львов" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"

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