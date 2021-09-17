УПЛ: расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу
В 8-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Александрии", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2: 0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".
Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.
После заключительного матча 7-го тура "Верес" поднялся на 7-8 место, которое делит с "Зарей". У команд по 11 очков.
"Львов" идет последним.
Чемпионат Украины
8-й тур
17 сентября
19:30 "Десна" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"
18 сентября
14:00 "Ингулец" - "Колос". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Мариуполь" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Днепр-1" - "Верес". Трансляция - УНИАН
19:30 "Динамо" - "Александрия". Трансляция - "2 + 2"
19 сентября
17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Заря" - "Черноморец". Трансляция - УНИАН
19:30 "Львов" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 10 сентября в стартовом матче 7-го тура УПЛ "Александрия" победила "Ингулец" .
- 11 сентября "Движение" и "Заря" сыграли вничью во Львове .
- В субботу "Динамо" одолело в Харькове "Металлист 1925" .
- Между тем "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" и вернулся на вторую позицию.
- 12 сентября "Минай" сыграл на своем поле вничью 2: 2 с "Черноморцем".
- Также в воскресенье "Колос" дома неожиданно уступил "Мариуполю" .
- В заключительном матче воскресенья "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью 2: 2 с «Десной» .
- 13 сентября в последнем матче 7-го тура УПЛ ровенский "Верес" победил ПФК "Львов".
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