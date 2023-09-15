УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 15 сентября, матчем "Металлист 1925" - "Заря" стартует 7-й тур Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции матчей УПЛ доступны на OTT-платформах. В частности речь идет о Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV и "Киевстар ТБ".
Все матчи УПЛ, кроме поединков "Динамо" и "Днепра-1", будут доступны именно на OTT-платформах.
Украинская Премьер-лига
7-й тур
15 сентября
18:30 "Металлист 1925" - "Заря" (OTT)
16 сентября
15:00 "Черноморец" - "Полесье" (OTT)
17:00 "Шахтер" – "Оболонь" (OTT)
19:00 "Александрия" - "Минай" (OTT)
17 сентября
13:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Рух" (OTT)
15:00 "Днепр-1" - "Колос" (УНИАН)
17:00 "Кривбасс" - "Верес" (OTT)
18 сентября
17:00 "Динамо" - "Ворскла" (2+2)
- В пятницу, 1 сентября, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" разгромил закарпатский "Минай", а "Ворскла" победила "Александрию".
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