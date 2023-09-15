УПЛ: расписание матчей и трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Трансляции матчей УПЛ доступны на OTT-платформах. В частности речь идет о Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.TV, Vodafone TV и "Киевстар ТБ".

Все матчи УПЛ, кроме поединков "Динамо" и "Днепра-1", будут доступны именно на OTT-платформах.

Украинская Премьер-лига

7-й тур

15 сентября

18:30 "Металлист 1925" - "Заря" (OTT)

16 сентября

15:00 "Черноморец" - "Полесье" (OTT)

17:00 "Шахтер" – "Оболонь" (OTT)

19:00 "Александрия" - "Минай" (OTT)

17 сентября

13:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Рух" (OTT)

15:00 "Днепр-1" - "Колос" (УНИАН)

17:00 "Кривбасс" - "Верес" (OTT)

18 сентября

17:00 "Динамо" - "Ворскла" (2+2)