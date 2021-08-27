УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов.



Четвертое место за полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).



Последнее место у "Мариуполя", у которого только 1 балл после 5-го тура.



Украинская Премьер-лига



6-й тур



27 августа



19:30 "Черноморец" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"

28 августа14:00 "Ингулец" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"17:30 "Металлист 1925" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"29 августа14:00 "Десна" - "Верес". Трансляция - "Футбол 1"19:30 "Заря" - "Ворскла". Трансляция - УНИАН19:30 "Рух" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"

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