УПЛ: расписание матчей и трансляций 6-го тура чемпионата Украины по футболу
В 6-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Колоса", а "Шахтер" встретится с "Минаем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" после победы над "Десной" возглавило турнирную таблицу. У киевлян 13 очков. Следом идут "Шахтер" и "Десна", у них по 12 баллов.
Четвертое место за полтавской "Ворсклой" (11 пунктов).
Последнее место у "Мариуполя", у которого только 1 балл после 5-го тура.
Украинская Премьер-лига
6-й тур
27 августа
19:30 "Черноморец" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
28 августа
14:00 "Ингулец" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"
17:30 "Металлист 1925" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Динамо" - "Колос". Трансляция - "2 + 2"
29 августа
14:00 "Десна" - "Верес". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Минай" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Заря" - "Ворскла". Трансляция - УНИАН
19:30 "Рух" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"
- 20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
- 21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.
- 22 августа в другом матче 5-го тура луганская "Заря" победила "Мариуполь" .
- В центральном матче 5-го тура УПЛ киевское "Динамо" крупно победило черниговскую "Десну" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.33Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное