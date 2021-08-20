УПЛ: расписание матчей и трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу
В 5-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Десны", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.
Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" за 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.
Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
20 августа
19:30 "Ворскла" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
21 августа
17:00 "Верес" - "Минай". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Черноморец" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Рух". Трансляция - УНИАН
22 августа
17:00 "Мариуполь" - "Заря". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
21:30 "Динамо" - "Десна". Трансляция - "2 + 2"
23 августа
19:30 "Львов" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
- 16 августа одесский "Черноморец" уверенно победил "Мариуполь" .
- В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингула».
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