УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 18 августа, стартует 4-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Фанаты могут бесплатно просмотреть почти все матчи 4-го тура УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV и Киевстар ТВ.
Матчи "Заря" - "Александрия" и "Днепр-1" - "Оболонь" будут доступны на УНИАНе, а "Рух" - "Колос" - на ютубе, "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".
Чемпионат Украины
4-й тур
18 августа
17:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Полесье"
19:00 "Заря" - "Александрия"
19 августа
15:00 "Верес" - "Ворскла"
17:00 "Металлист 1925" - "Минай"
19:00 "Рух" - "Колос"
20 августа
15:00 "Днепр-1" - "Оболонь"
17:00 "Черноморец" – "Динамо"
19:00 "Кривбасс" – "Шахтер"
- В понедельник, 14 августа, матчем "Шахтер" – "Александрия" завершился 3-й тур чемпионата Украины. Результаты всех матчей 3-го тура УПЛ.
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