УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фанаты могут бесплатно просмотреть почти все матчи 4-го тура УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV и Киевстар ТВ.

Матчи "Заря" - "Александрия" и "Днепр-1" - "Оболонь" будут доступны на УНИАНе, а "Рух" - "Колос" - на ютубе, "Суспильне Спорт" и "Спорт 1".

Чемпионат Украины

4-й тур

18 августа

17:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Полесье"

19:00 "Заря" - "Александрия"

19 августа

15:00 "Верес" - "Ворскла"

17:00 "Металлист 1925" - "Минай"

19:00 "Рух" - "Колос"

20 августа

15:00 "Днепр-1" - "Оболонь"

17:00 "Черноморец" – "Динамо"

19:00 "Кривбасс" – "Шахтер"