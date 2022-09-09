УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
Сегодня, 9 августа, матчем "Рух" - "Заря" стартует 4-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
9 сентября
17:00 "Рух" - "Заря"
10 сентября
15:00 "Кривбасс" - "Вересок"
17:00 "Шахтер" – "Черноморец"
11 сентября
13:00 "Днепр-1" - "Металлист 1925"
15:00 "Колос" - "Металлист"
17:00 "Динамо" – "Львов"
12 сентября
13:00 "Ворскла" - "Александрия"
15:00 "Ингулец" - "Минай"
*Официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports.
- В понедельник, 5 сентября, в заключительных матчах 3-го тура чемпионата Украины по футболу "Минай" сыграл вничью с "Колосом", а "Александрия" проиграла "Металлисту".
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