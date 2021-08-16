УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



13 августа



"Шахтер" - "Металлист 1925" 2: 0



Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 августаСолдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78Сайядманеш, 65 - Горин, 5315 августаНовак, 65 - Борячук, 24Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 5316 августа19:00 "Мариуполь" - "Черноморец". Трансляция - ТК "Футбол"18 августа