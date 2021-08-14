УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.



После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед за ними третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1" у которых по 7 баллов и ни одного проигранного матча.



"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1:2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.



"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



13 августа



"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0



Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80



14 августа



17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Заря" - "Минай". Трансляция - УНИАН ТВ



19:30 "Десна" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"



15 августа



17:00 "Колос" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Львов" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"



16 августа



19:00 "Мариуполь" - "Черноморец". Трансляция - ТК "Футбол"



18 августа



19:30 "Ингулец" - "Динамо". Трансляция - ТК "Футбол"





13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".