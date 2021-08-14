УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Ингульца"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед за ними третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1" у которых по 7 баллов и ни одного проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1:2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
13 августа
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80
14 августа
17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Заря" - "Минай". Трансляция - УНИАН ТВ
19:30 "Десна" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"
15 августа
17:00 "Колос" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Львов" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
16 августа
19:00 "Мариуполь" - "Черноморец". Трансляция - ТК "Футбол"
18 августа
19:30 "Ингулец" - "Динамо". Трансляция - ТК "Футбол"
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
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