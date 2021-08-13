УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
В 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Ингульца", а "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1", у которых по 7 баллов и ни одного проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1: 2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
3-й тур
13 августа
19:30 "Шахтер" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
14 августа
17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Заря" - "Проходи". Трансляция - УНИАН ТВ
19:30 "Десна" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"
15 августа
17:00 "Колос" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Львов" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
16 августа
19:00 "Мариуполь" - "Черноморец". Трансляция - ТК "Футбол"
18 августа
19:30 "Ингулец" - "Динамо". Трансляция - ТК "Футбол"
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
- 9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.
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