УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.



После 3-го тура турнирную таблицу УПЛ возглавляют "Динамо" и "Десна". У черниговцев и киевлян по 9 очков. Вслед третье-четвертое место делят "Ворскла" и "Днепр-1", у которых по 7 баллов и ни одного проигранного матча.



"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1: 2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков.



"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.



Украинская Премьер-лига



3-й тур



13 августа



19:30 "Шахтер" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"



14 августа



17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Заря" - "Проходи". Трансляция - УНИАН ТВ



19:30 "Десна" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"



15 августа



17:00 "Колос" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Львов" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"



16 августа



19:00 "Мариуполь" - "Черноморец". Трансляция - ТК "Футбол"



18 августа



19:30 "Ингулец" - "Динамо". Трансляция - ТК "Футбол"

6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".

9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.

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