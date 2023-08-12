УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" во 2-м туре премьер-лиги победило в киевском дерби "Оболонь" - 4:2, "Рух" одолел "Ворсклу" - 4:1, а "Александрия" обыграла "Металлист 1925" - 1:0 . Все они имеют по 6 очков и возглавляют турнирную таблицу.

"Шахтер" 2 августа сыграл вничью 1:1 с "Вересом" и с 4 пунктами идет пятым. Четвертый "Колос", который также имеет 4 балла.

Фанаты могут бесплатно просмотреть почти все матчи 3-го тура УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV и Киевстар ТВ.

Матч "Минай" - "Днепр-1" будет доступен на ютубе, "Общественном Спорте" и "Спорте 1".

Чемпионат Украины

3-й тур

12 августа

15:00 "Черноморец" – "Оболонь"

17:00 "Полесье" - "Рух"

17:00 "Колос" - "Верес"

13 августа

13:00 "Минай" – "Днепр-1"

15:00 "Ворскла" - "Заря"

17:00 "Кривбасс" – "ЛНЗ Черкассы"

14 августа

17:00 "Шахтер" – "Александрия"

*перенесен матч "Динамо" - "Металлист 1925"

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Фото: upl.ua