УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 12 августа, стартует 3-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" во 2-м туре премьер-лиги победило в киевском дерби "Оболонь" - 4:2, "Рух" одолел "Ворсклу" - 4:1, а "Александрия" обыграла "Металлист 1925" - 1:0 . Все они имеют по 6 очков и возглавляют турнирную таблицу.
"Шахтер" 2 августа сыграл вничью 1:1 с "Вересом" и с 4 пунктами идет пятым. Четвертый "Колос", который также имеет 4 балла.
Фанаты могут бесплатно просмотреть почти все матчи 3-го тура УПЛ на Megogo, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet TV, Vodafone TV и Киевстар ТВ.
Матч "Минай" - "Днепр-1" будет доступен на ютубе, "Общественном Спорте" и "Спорте 1".
Чемпионат Украины
3-й тур
12 августа
15:00 "Черноморец" – "Оболонь"
17:00 "Полесье" - "Рух"
17:00 "Колос" - "Верес"
13 августа
13:00 "Минай" – "Днепр-1"
15:00 "Ворскла" - "Заря"
17:00 "Кривбасс" – "ЛНЗ Черкассы"
14 августа
17:00 "Шахтер" – "Александрия"
*перенесен матч "Динамо" - "Металлист 1925"
Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Фото: upl.ua
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