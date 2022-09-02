Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 2-х туров в премьер-лиге четыре команды идут без потерь и набрали по 6 очков. По дополнительным показателям первое место занимает "Заря", вслед за которой расположились "Колос", "Александрия" и "Верес".

"Шахтер" с 4 баллами идет шестым. "Динамо" сыграло один матч и из-за поражения 0:3 от "Днепра-1" занимает последнюю - 16-ю позицию.

Первый матч 3-го тура УПЛ стартует уже сегодня, 2 сентября. Львовский "Рух" в 17:00 примет донецкий "Шахтер".

Официальный транслятор всех матчей УПЛ – Setanta Sports.

Чемпионат Украины по футболу

3-й тур

2 сентября

17:00 "Рух" - "Шахтер"

3 сентября

13:00 "Заря" – "Динамо"

13:00 "Днепр-1" - "Верес"

15:00 "Металлист 1925" - "Ворскла"

4 сентября

15:00 "Черноморец" - "Ингулец"

17:00 "Кривбасс" – "Львов"

5 сентября

13:00 "Минай" - "Колос"

15:00 "Александрия" - "Металлист"

28 августа "Динамо" начало выступления в новом чемпионате Украины по футболу по разгромному домашнему поражению от "Днепра-1" .

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