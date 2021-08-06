УПЛ: расписание матчей и трансляций 3-го тура чемпионата Украины по футболу
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Зари", а "Шахтер" встретится с "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
3-й тур
6 августа
19:30 "Металлист 1925" - "Черноморец, прямая трансляция на телеканале" Футбол 1 "
7 августа
17:00 "Движение" - "Верес", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Шахтер" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале УНИАН
8 августа
19:30 "Заря" - "Динамо", прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
19:30 "Ворскла" - "Львов", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
9 августа
19:30 "Десна" - "Ингулец", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 30 июля у 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" крупно победил "Львов".
- 2 августа во заключительном матче 2-го тура УПЛ "Заря" крупно победила "Ингулец" .
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