УПЛ: расписание матчей и трансляций 28-го тура
В среду, 24 мая, стартует 28-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
28-й тур
24 мая
13:00 "Днепр-1" - "Ворскла" (Трансляция - УНИАН)
13:00 "Колос" – "Динамо" (Setanta Sports)
15:00 "Верес" – "Александрия" (Setanta Sports)
17:00 "Заря" – "Шахтер" (УНИАН)
25 мая
13:00 "Минай" – "Рух" (Setanta Sports)
14:00 "Ингулец" – "Металлист 1925" (Setanta Sports)
14:00 "Львов" – "Черноморец" (Setanta Sports)
15:00 "Кривбасс" – "Металлист" (Setanta Sports)
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