УПЛ: расписание матчей и трансляций 27-го тура
В пятницу, 19 мая, стартует 27-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 26-м туре "Динамо" уступило "Черноморцу" со счетом 2:3, "Шахтер" победил "Ингулец" - 2:0, "Днепр-1" одолел "Минай" - 1:0, а "Заря" разгромила "Металлист" - 5:0.
Киевляне из-за поражения остались с 50 очками на четвертом месте, потеряли шансы на чемпионство и сохраняют лишь теоретическую возможность завоевать бронзовые медали. "Заря", которая занимает третью позицию, опережает динамовцев на 8 пунктов.
"Шахтер" набрал 63 балла и сохранил лидерство. "Днепр-1" остался вторым на расстоянии в 2 очка от дончан.
Украинская Премьер-лига
27-й тур
19 мая
14:00. "Днепр-1" - "Колос" (Трансляция - УНИАН)
15:00. "Ворскла" - "Кривбасс" (Трансляция - Setanta)
17:00. "Шахтер" - "Верес" (Трансляция - Setanta)
20 мая
13:00. "Черноморец" - "Минай" (Трансляция - Setanta)
14:00. "Заря" - "Ингулец" (Трансляция - УНИАН)
15:00. "Александрия" - "Динамо" (Трансляция - Setanta)
21 мая
15:00. "Металлист 1925" - "Металлист" (Трансляция - Setanta)
17:00. "Рух" - "Львов" (Трансляция - УНИАН)
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