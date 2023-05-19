УПЛ: расписание матчей и трансляций 27-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 26-м туре "Динамо" уступило "Черноморцу" со счетом 2:3, "Шахтер" победил "Ингулец" - 2:0, "Днепр-1" одолел "Минай" - 1:0, а "Заря" разгромила "Металлист" - 5:0.

Киевляне из-за поражения остались с 50 очками на четвертом месте, потеряли шансы на чемпионство и сохраняют лишь теоретическую возможность завоевать бронзовые медали. "Заря", которая занимает третью позицию, опережает динамовцев на 8 пунктов.

"Шахтер" набрал 63 балла и сохранил лидерство. "Днепр-1" остался вторым на расстоянии в 2 очка от дончан.

Украинская Премьер-лига

27-й тур

19 мая

14:00. "Днепр-1" - "Колос" (Трансляция - УНИАН)

15:00. "Ворскла" - "Кривбасс" (Трансляция - Setanta)

17:00. "Шахтер" - "Верес" (Трансляция - Setanta)

20 мая

13:00. "Черноморец" - "Минай" (Трансляция - Setanta)

14:00. "Заря" - "Ингулец" (Трансляция - УНИАН)

15:00. "Александрия" - "Динамо" (Трансляция - Setanta)

21 мая

15:00. "Металлист 1925" - "Металлист" (Трансляция - Setanta)

17:00. "Рух" - "Львов" (Трансляция - УНИАН)