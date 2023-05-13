УПЛ: расписание матчей и трансляций 26-го тура
В субботу, 13 мая, стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
26-й тур
13 мая
14:00 "Динамо" - "Черноморец" ("2+2)
17:00 "Ингулец" - "Шахтер" (Setanta Sports)
14 мая
13:00 "Металлист" - "Заря" (УНИАН)
13:00 "Львов" - "Ворскла"(Setanta Sports)
14:00 "Верес" - "Металлист 1925"" (Setanta Sports)
15:00 "Кривбасс" - "Рух" (Setanta Sports)
15 мая
13:00 "Минай" - "Днепр-1" (Setanta Sports)
15:00 "Колос" - "Александрия" (Setanta Sports)
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