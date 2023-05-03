УПЛ: расписание матчей и трансляций 24-го тура
Сегодня, 3 мая, стартует 24-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 23-м туре в премьер-лиге "Шахтер" победил "Колос" (3:1), "Днепр-1" одолел "Ингулец" (2:0), "Заря" - "Черноморец" (3:1), а "Динамо" обыграло "Металлист" (3:1) в дебютном матче Александра Шовковского на должности и. о. главного тренера.
"Шахтер" набрал 56 очков и сохранил отрыв от ближайшего преследователя – "Днепра-1" в 5 пунктов. "Заря" имеет 49 баллов и идет третьей. "Динамо" с 44 очками – четвертое.
Украинская Премьер-лига
24-й тур
Среда, 3 мая
13:00 "Шахтер" – "Минай" (Трансляция - Setanta)
13:00 "Днепр-1" – "Металлист" (УНИАН)
14:00 "Львов" – "Александрия" (Setanta)
15:00 "Заря" – "Верес" (УНИАН)
15:00 "Черноморец" – "Колос" (Setanta)
Четверг, 4 мая
13:00 "Ингулец" – "Кривбасс" (Setanta)
13:00 "Металлист 1925" – "Рух" (Setanta)
15:00 "Ворскла" – "Динамо" (Setanta)
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