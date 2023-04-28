УПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 28 апреля, тремя матчами стартует 23-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
23-й тур
28 апреля
13:00 "Верес" - "Львов". Трансляция – Setanta Sports
13:00 "Металлист" – "Динамо". Трансляция - "2+2"
15:00 "Колос" - "Шахтер". Трансляция – Setanta Sports
29 апреля
13:00 "Заря" - "Черноморец". Трансляция - УНИАН
13:00 "Минай" – "Металлист 1925". Трансляция – Setanta Sports
14:00 "Ингулец" - "Днепр-1". Трансляция – Setanta Sports
15:00 "Кривбасс" – "Александрия". Трансляция – Setanta Sports
15:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляция - УНИАН
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