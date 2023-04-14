УПЛ: расписание матчей и трансляций 21-го тура
В пятницу, 14 апреля, стартует 21-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
21-й тур
14 апреля
13:00 "Минай" – "Кривбасс" (Setanta)
14:00 "Ингулец" – "Колос" (Setanta)
15:00 "Рух" – "Динамо" (УНИАН)
15 апреля
13:00 "Металлист" – "Верес" (УНИАН)
15:00 "Заря" – "Днепр-1" (УНИАН)
15:00 "Металлист 1925" – "Александрия" (Setanta)
16 апреля
14:00 "Шахтер" – "Львов" (Setanta)
15:00 "Черноморец" – "Ворскла" (Setanta)
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