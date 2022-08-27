УПЛ: расписание матчей и трансляций 2 тура чемпионата Украины
В субботу, 27 августа, матчами "Ворскла" - "Верес", "Львов" - "Заря" и "Металлист 1925" - "Черноморец" начинается 2-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
2-й тур
27 августа
13:00 - "Ворскла" - "Верес" - Прямая трансляция на Setanta Sports+
13:00 - "Львов" - "Заря" - Setanta Sports
15:00 - "Металлист 1925" - "Черноморец" - Setanta Sports
28 августа
13:00 - "Колос" - "Рух" - Setanta Sports
15:00 "Шахтер" - "Кривбасс" - Setanta Sports
17:00 - "Динамо" - "Днепр-1" - Setanta Sports
29 августа
13:00 - "Металлист" - "Ингулец" - Setanta Sports
15:00 - "Александрия" - "Минай" - Setanta Sports
- 23 августа в Киеве "Шахтер" в 1 туре чемпионата Украины сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925".
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