УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1-м туре Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" со счетом 4:1, набрало 3 очка и вышло на первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Кроме киевлян по 3 пункта имеют еще 5 клубов - "Черноморец", "Полесье", "Рух", "Александрия" и "Шахтер", обыгравший "Металлист 1925 - 2:1".

Большинство матчей УПЛ доступны на OTT-платформах – MEGOGO, Setanta Sports, Volia, Omega TV и Киевстар ТВ.

Украинская Премьер-лига

2-й тур

2 августа

17:00 "Верес" - "Шахтер" (Трансляция - OTT-платформы)

4 августа

17:00 "Оболонь" - "Динамо" (Трансляция - OTT-платформы)

5 августа

15:00 "Минай" - "ЛНЗ Черкассы" (Трансляция - OTT-платформы)

19:00 "Александрия" - "Металлист 1925" (Трансляция - OTT-платформы)

6 августа

15:00 "Днепр-1" - "Полесье" (Трансляция - УНИАН)

17:00 "Заря" - "Кривбасс" (Трансляция - УНИАН)

17:00 "Колос" - "Черноморец" (Трансляция - OTT-платформы)

19:00 "Рух" - "Заря" (Трансляция - "Суспильне Спорт", "Спорт 1", ютуб-канал "УПЛ ТВ")

Фото: upl.ua