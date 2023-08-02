УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура чемпионата Украины по футболу
В среду, 2 августа, матчем "Верес" - "Шахтер" стартует 2-й тур Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" со счетом 4:1, набрало 3 очка и вышло на первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
Кроме киевлян по 3 пункта имеют еще 5 клубов - "Черноморец", "Полесье", "Рух", "Александрия" и "Шахтер", обыгравший "Металлист 1925 - 2:1".
Большинство матчей УПЛ доступны на OTT-платформах – MEGOGO, Setanta Sports, Volia, Omega TV и Киевстар ТВ.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
2 августа
17:00 "Верес" - "Шахтер" (Трансляция - OTT-платформы)
4 августа
17:00 "Оболонь" - "Динамо" (Трансляция - OTT-платформы)
5 августа
15:00 "Минай" - "ЛНЗ Черкассы" (Трансляция - OTT-платформы)
19:00 "Александрия" - "Металлист 1925" (Трансляция - OTT-платформы)
6 августа
15:00 "Днепр-1" - "Полесье" (Трансляция - УНИАН)
17:00 "Заря" - "Кривбасс" (Трансляция - УНИАН)
17:00 "Колос" - "Черноморец" (Трансляция - OTT-платформы)
19:00 "Рух" - "Заря" (Трансляция - "Суспильне Спорт", "Спорт 1", ютуб-канал "УПЛ ТВ")
Фото: upl.ua
- По итогам стартового тура чемпионата Украины по футболу лидерство захватило киевское "Динамо".
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