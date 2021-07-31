УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги проходят с 30 июля по 2 августа.



Украинская Премьер-лига



2-й тур



30 июля



"Львов" - "Шахтер" 0: 3



Голы: Траоре, 75, Дентиньо, 87, Педринью, 90 + 5



"Колос" - "Металлист 1925" 1: 0



Гол: Костышин, 72

30 июля во 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" победил "Львов".

31 июля17:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"19:30 "Черноморец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"1 августа17:00 "Мариуполь" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"19:30 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"2 августа19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"