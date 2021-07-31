УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура
Во 2-м туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" встретится с "Вересом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги проходят с 30 июля по 2 августа.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
30 июля
"Львов" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Траоре, 75, Дентиньо, 87, Педринью, 90 + 5
"Колос" - "Металлист 1925" 1: 0
Гол: Костышин, 72
31 июля
17:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Черноморец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
1 августа
17:00 "Мариуполь" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Динамо -" Верес ", прямая трансляция на телеканале" 2 + 2 "
19:30 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
2 августа
19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 30 июля во 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" победил "Львов".
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