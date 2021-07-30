УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матчи 2-го тура украинской премьер-лиги пройдут с 30 июля по 2 августа.



Украинская премьер-лига



2-й тур



30 июля



19:00 "Львов" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"



21:00 "Колос" - "Металлист 1925", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Напомним, 28 июля "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачом из "Ворсклы".

31 июля17:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"19:30 "Черноморец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"1 августа17:00 "Мариуполь" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"19:30 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"2 августа19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb