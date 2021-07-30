УПЛ: расписание матчей и трансляций 2-го тура
Во 2-м туре украинской премьер-лиги "Шахтер" сыграет против "Львова", а "Динамо" встретится с "Вересом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 2-го тура украинской премьер-лиги пройдут с 30 июля по 2 августа.
Украинская премьер-лига
2-й тур
30 июля
19:00 "Львов" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:00 "Колос" - "Металлист 1925", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
31 июля
17:00 "Минай" - "Александрия", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:30 "Черноморец" - "Днепр-1", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
1 августа
17:00 "Мариуполь" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Динамо -" Верес ", прямая трансляция на телеканале " 2 + 2 "
19:30 "Ворскла" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
2 августа
19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
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Напомним, 28 июля "Динамо" подписало контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачом из "Ворсклы".
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