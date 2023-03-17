УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу
В пятницу, 17 марта, стартует 18-й тур Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
18-й тур
17 марта
13:00 "Металлист" - "Александрия" (УНИАН)
18 марта
13:00 "Ворскла" - "Металлист 1925" (Setanta Sports)
14:00 "Динамо" - "Заря" (2+2)
14:00 "Львов" - "Кривбасс" (Setanta Sports)
15:00 "Верес" - "Днепр-1" (Setanta Sports)
19 марта
13:00 "Ингулец" - "Черноморец" (Setanta Sports)
14:00 "Колос" - "Минай" (Setanta Sports)
15:00 "Шахтер" - "Рух" (Setanta Sports)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.17
Покупка 38.17Продажа 38.94
-
EUR
Покупка 40.02Продажа 41
- Актуальное
- Важное