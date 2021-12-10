УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 17-м туре "Шахтер" разгромил "Львов" 6:1, а "Динамо" победило "Верес" - 3:0. У обеих команд по 44 очка, однако дончане опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

"Днепр-1" обошел "Зарю" и поднялся на третью позицию в таблице УПЛ. У днепрян 37 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".



Украинская Премьер-лига



18-й тур



10 декабря



17:00 "Мариуполь" – "Днепр-1". Трансляция – "Футбол 1"



19:30 "Ингулец" - "Десна". Трансляция – "Футбол 1"



11 декабря



14:00 "Александрия" – "Шахтер". Трансляция – "Футбол 1"



17:00 "Верес" - "Рух". Трансляция – "Футбол 2"



19:30 "Львов" – "Ворскла". Трансляция – "Футбол 2"



12 декабря



14:00 "Черноморец" – "Металлист 1925". Трансляция – "Футбол 1"



17:00 "Динамо" – "Заря". Трансляция - "2+2"



19:30 "Колос" - "Минай". Трансляция – "Футбол 1"



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