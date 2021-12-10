УПЛ: расписание матчей и трансляций 18-го тура чемпионата Украины по футболу
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграет против "Александрии", а "Динамо" ждет встреча с "Зарей"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 17-м туре "Шахтер" разгромил "Львов" 6:1, а "Динамо" победило "Верес" - 3:0. У обеих команд по 44 очка, однако дончане опережают киевлян благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
"Днепр-1" обошел "Зарю" и поднялся на третью позицию в таблице УПЛ. У днепрян 37 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".
Украинская Премьер-лига
18-й тур
10 декабря
17:00 "Мариуполь" – "Днепр-1". Трансляция – "Футбол 1"
19:30 "Ингулец" - "Десна". Трансляция – "Футбол 1"
11 декабря
14:00 "Александрия" – "Шахтер". Трансляция – "Футбол 1"
17:00 "Верес" - "Рух". Трансляция – "Футбол 2"
19:30 "Львов" – "Ворскла". Трансляция – "Футбол 2"
12 декабря
14:00 "Черноморец" – "Металлист 1925". Трансляция – "Футбол 1"
17:00 "Динамо" – "Заря". Трансляция - "2+2"
19:30 "Колос" - "Минай". Трансляция – "Футбол 1"
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
- В заключительном матче 17-го тура УПЛ СК "Днепр-1" победил одесский "Черноморец" .
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