УПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 11 марта, матчами "Минай" - "Александрия", Ингулец" - "Металлист", "Заря" - "Львов" и "Черноморец" - "Металлист 1925" стартует 17-й тур чемпионата Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
17-й тур
11 марта
13:00 "Минай" - "Александрия", Setanta Sports
14:00 "Ингулец" - "Металлист", Setanta Sports
14:00 "Заря" - "Львов", Setanta Sports
15:00 "Черноморец" - "Металлист 1925", Setanta Sports
12 марта
13:00 "Верес" - "Ворскла", Setanta Sports
13:00 "Днепр-1" - "Динамо", 2+2
14:00 "Кривбасс" – "Шахтер", Setanta Sports
15:00 "Движение" - "Колос"
- 4 марта лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией" , а "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу" .
- 5 марта "Ворскла" в меньшинстве проиграла "Заре" .
- Также 16-м туре "Шахтер" разбил "Металлист 1925" со счетом 7:0.
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