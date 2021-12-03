УПЛ: расписание матчей и трансляций 17-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



После 16 матчей лидерами турнирной таблицы УПЛ продолжают быть "Динамо" и "Шахтер". У команд по 41 набранному баллу. Киевляне выше разницы забитых-пропущенных голов.



"Заря" после победы над "Александрией" перегнала "Ворсклу", у которой 31 очко, и поднялась на четвертую позицию. Луганчане отстают от СК "Днепр-1" на 2 балла, у луганцев 32 пункта.



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцем", у которого один матч в запасе.



3 декабря "Шахтер" сыграет против "Львова" в стартовом матче 17 тура УПЛ. Начало в 17.00.



Чемпионат Украины



17-й тур



3 декабря



17:00 "Шахтер" – "Львов". Трансляция – "Футбол 2"

4 декабря



14:00 "Верес" - "Динамо". Трансляция – "Футбол 2"



17:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляция – "Футбол 2"



19:30 "Металлист 1925" – "Колос". Трансляция – "Футбол 2"

5 декабря



14:00 "Заря" - "Ингулец". Трансляция - УНИАН



17:00 "Александрия" - "Минай". Трансляция – "Футбол 1"



19:30 "Десна" – "Мариуполь". Трансляция – "Футбол 1"

6 декабря



19:30 "Днепр-1" – "Черноморец". Трансляция – "Футбол 2"

26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".

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