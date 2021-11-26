УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.



За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай", 10 набранных баллов. Закарпатский клуб делит это место с "Ингульцем", у которого один матч в запасе.



Чемпионат Украины по футболу



16-й тур



26 ноября



19:30 "Мариуполь" – "Львов". Трансляция - "Футбол 1"



27 ноября



14:00 "Минай" – "Динамо". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Черноморец" - "Десна". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Днепр-1" - "Ворскла". Трансляция - УНИАН



28 ноября



14:00 "Ингулец" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Рух" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Колос" - "Верес". Трансляция - "Футбол 1"



29 ноября



19:30 "Александрия" - "Заря"





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