УПЛ: расписание матчей и трансляций 15-го тура чемпионата Украины по футболу
Сегодня, 19 ноября, "Динамо" и "Черноморец" сыграют в первом матче 15-го тура УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 14-м туре 6 ноября "Динамо" неожиданно уступило в Киеве "Ворскле" - 1:2. Осечкой действующего чемпиона воспользовался "Шахтер", 7 ноября обыгравший в гостях "Колос" - 3:1.
Дончане набрали 35 очков и по дополнительным показателям вышли на первое место. Киевляне также имеют 35 пунктов и идут вторыми. Третье место занимает "Заря", у которой 29 баллов. Далее расположились "Ворскла" и "Днепр-1", имеющие по 28 баллов.
Чемпионат Украины по футболу
15-й тур
19 ноября
19:30 "Черноморец" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 1"
20 ноября
14:00 "Львов" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Рух". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Александрия". Трансляция - УНИАН
21 ноября
14:00 "Минай" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Колос". Трансляция - "Футбол 1"
22 ноября
19:30 "Верес" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 6 ноября "Ворскла" в Киеве в меньшинстве обыграла "Динамо".
- 7 ноября "Шахтер" победил "Колос" и вышел на первое место в турнирной таблице.
- В Запорожье "Заря" одолела "Верес" и вышла на третье место.
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