УПЛ: расписание матчей и трансляций 15-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 14-м туре 6 ноября "Динамо" неожиданно уступило в Киеве "Ворскле" - 1:2. Осечкой действующего чемпиона воспользовался "Шахтер", 7 ноября обыгравший в гостях "Колос" - 3:1.

Дончане набрали 35 очков и по дополнительным показателям вышли на первое место. Киевляне также имеют 35 пунктов и идут вторыми. Третье место занимает "Заря", у которой 29 баллов. Далее расположились "Ворскла" и "Днепр-1", имеющие по 28 баллов.



Чемпионат Украины по футболу



15-й тур



19 ноября



19:30 "Черноморец" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 1"



20 ноября



14:00 "Львов" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Шахтер" - "Рух". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Днепр-1" - "Александрия". Трансляция - УНИАН



21 ноября



14:00 "Минай" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Ворскла" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Десна" - "Колос". Трансляция - "Футбол 1"



22 ноября



19:30 "Верес" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"





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