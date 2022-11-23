УПЛ: расписание матчей и трансляций 15-го тура
Сегодня, 23 ноября, стартует 15-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" победил "Шахтер" 2:1, набрал 35 очков и укрепил лидерство. Теперь команда Александра Кучера опережает дончан, имеющих игру в запасе, на 8 пунктов.
Третьей в турнирной таблице идет "Заря", обыгравшая "Александрию" 4:1 и набравшая 26 баллов. Столько у "Динамо", которое обыграло "Верес" - 1:0 - и поднялось на четвертую позицию.
Украинская Премьер-лига
15-й тур
23 ноября
14:00 "Шахтер" - "Ворскла" (Setanta)
*13:00 "Днепр-1" - "Александрия (УНИАН)
25 ноября
13:00 "Черноморец" - "Металлист" (Setanta)
26 ноября
13:00 "Ингулец" - "Верес" (Setanta)
14:00 "Динамо" - "Металлист 1925" (2+2)
27 ноября
13:00 "Львов" - "Колос" (Setanta)
14:00 "Заря" - "Минай" (УНИАН)
28 ноября
13:00 "Александрия" - "Рух" (Setanta)
14:00 "Кривбасс" – "Днепр-1" (Setanta)
*перенесенный матч 1-го тура
Инфографика flashscore.ua
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