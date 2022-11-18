УПЛ: расписание матчей и трансляций 14-го тура
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу СК "Днепр-1" сыграет с "Шахтером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
14-й тур
18 ноября (пятница)
13:00 "Заря" - "Александрия" - УНИАН
19 ноября (суббота)
13:00 "Днепр-1" - "Шахтер" - "2+2"
14:00 "Колос" – "Ворскла" - Setanta
20 ноября (воскресенье)
12:00 "Минай" - "Металлист" - УНИАН
14:00 "Кривбасс" - "Металлист 1925" - Setanta
21 ноября (понедельник)
12:00 "Ингулец" – "Львов" - Setanta
14:00 "Верес" – "Динамо"- Setanta
- 17 ноября в перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" победило "Ингулец".
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