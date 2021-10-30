УПЛ: расписание матчей и трансляций 13-го тура чемпионата Украины по футболу
В 13-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Десны", а "Динамо" ждет встреча с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 12-м туре 24 октября победило в Киеве "Днепр-1" - 2:0. "Шахтер" на день раньше при численном преимуществе обыграл в Полтаве "Ворсклу" - 2:0.
Киевляне имеют 32 очка и лидируют. "Шахтер" с 29 пунктами второй. "Ворскла" имеет 24 балла и идет третьей.
Чемпионат Украины
13-й тур
30 октября
14:00 "Мариуполь" – "Динамо". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Десна". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Ингулец" - "Верес". Трансляция - "Футбол 2"
31 октября
14:00 "Колос" – ПФК "Львов". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Рух" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Металлист 1925" - "Заря". Трансляция - "Футбол 1"
1 ноября
17:00 "Днепр-1" - "Минай". Трансляция - УНИАН
19:30 "Ворскла" – "Черноморец". Трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 23 октября "Шахтер" в Полтаве обыграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.
- "Динамо" 24 октября победило на своем поле "Днепр-1" и вернуло себе единоличное лидерство.
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