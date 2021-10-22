УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6:1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4:1.

Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.

В тройке лидеров с 24 баллами также находится "Ворскла", которая 17 октября обыграла в гостях "Александрию" - 2:1.



Заключительный матч 11-го тура был сыгран 18 октября. "Верес" в гостях выиграл у "Черноморца" (1:0).



После 11 матчей "Черноморец" с 6 баллами занимает предпоследнее место в таблице. У "Вереса" девятая позиция и 15 очков.

Чемпионат Украины

12-й тур



22 октября



17:00 "Десна" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Металлист 1925" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 2"

23 октября



14:00 "Верес" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Ворскла" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"

19:30 "Черноморец" - "Львов". Трансляция - "Футбол 2"

24 октября



14:00 "Рух" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Динамо" - "Днепр-1". Трансляция - "2 + 2"

19:30 "Заря" - "Колос". Трансляция - УНИАН

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