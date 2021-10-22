УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура чемпионата Украины по футболу
В 12-м туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Ворсклы", а "Динамо" ждет встреча с СК "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 11-м туре "Шахтер" в пятницу, 15 октября, победил в Киеве "Зарю" со счетом 6:1. "Динамо" на следующий день разгромило в гостях "Львов" - 4:1.
Киевляне имеют 29 очков и сохраняют лидерство. У "Шахтера" на 3 пункта меньше и вторая позиция в турнирной таблице.
В тройке лидеров с 24 баллами также находится "Ворскла", которая 17 октября обыграла в гостях "Александрию" - 2:1.
Заключительный матч 11-го тура был сыгран 18 октября. "Верес" в гостях выиграл у "Черноморца" (1:0).
После 11 матчей "Черноморец" с 6 баллами занимает предпоследнее место в таблице. У "Вереса" девятая позиция и 15 очков.
Чемпионат Украины
12-й тур
22 октября
17:00 "Десна" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Металлист 1925" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 2"
23 октября
14:00 "Верес" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Ворскла" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"
24 октября
14:00 "Рух" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Динамо" - "Днепр-1". Трансляция - "2 + 2"
19:30 "Заря" - "Колос". Трансляция - УНИАН
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
- Также в субботу "Динамо" победило в гостях "Львов" - 4:1.
- Кроме этого, "Днепр-1" обыграл на своем поле "Колос".
- 17 октября "Минай" сыграл дома вничью с "Десной" в первом матче под руководством нового главного тренера Игоря Леонова.
- Между тем в воскресенье "Ворскла" обыграла в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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