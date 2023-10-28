УПЛ: расписание матчей и трансляций 12-го тура
В субботу, 28 октября, стартует 12-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции матчей 11-го тура УПЛ доступны на OTT-платформах Megogo, Киевстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV и Setanta Sports, телеканалах УНИАН, Sport 1 и "Суспільне".
Украинская Премьер-лига
12-й тур
28 октября, суббота
13:00 "Кривбасс" – "Днепр-1" (Ютуб)
15:00 "Колос" - "Динамо" (OTT)
16:00 "Заря" - Полесье" (Униан)
18:00 "Рух" - "Александрия" (Ютуб, "Спорт 1", "Суспільне Спорт")
29 октября, воскресенье
13:00 "Минай" - "Верес" (Ютуб, "Спорт 1", "Суспільне Спорт")
13:00 ЛНЗ - "Оболонь" (OTT)
15:00 "Ворскла" - "Металлист 1925" (OTT)
*Матч "Черноморец" - "Шахтер" перенесен
- 25 октября в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу СК "Днепр-1" оказался лучше полтавской "Ворсклы".
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