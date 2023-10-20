УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины

В турнирной таблице "Динамо" после 7-х матчей набрали 15 очков и отстают от лидера "Кривбасса" на 5 баллов. У криворожской команды 20 очков за 10 проведенных поединков. "Шахтер" сыграл 9 матчей и имеет 18 очков.