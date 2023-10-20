УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины
В пятницу, 20 октября, стартует 11-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции матчей 11-го тура УПЛ доступны на OTT-платформах Megogo, Киевстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV и Setanta Sports, телеканалах УНИАН, Sport 1 и "Суспильне Спорт".
Чемпионат Украины по футболу
11-й тур
20 октября
17:00 "Оболонь" - "Заря" (OTT)
19:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс" (OTT)
21 октября
15:00 "Черноморец" - "Минай" (OTT)
17:00 "Шахтер" – ЛНЗ (OTT)
19:00 "Александрия" - "Колос" (OTT)
22 октября
13:00 "Верес" - "Рух" (УПЛ ТВ, Суспильне Спорт)
15:00 "Ворскла" - "Полесье" (OTT)
17:00 "Динамо" - "Днепр-1" (2+2)
-
В турнирной таблице "Динамо" после 7-х матчей набрали 15 очков и отстают от лидера "Кривбасса" на 5 баллов. У криворожской команды 20 очков за 10 проведенных поединков. "Шахтер" сыграл 9 матчей и имеет 18 очков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное