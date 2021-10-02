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Главная Спорт УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины по футболу

2 октября, 2021 суббота
08:00
Спорт "Шахтер" - "Динамо"

В 10-м туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 25 сентября, "Динамо" переиграло во Львове "Рух" - 2: 0 - и вступило 25 очков. "Шахтер" в Киеве победил "Верес" 4: 1 и имеет 22 пункта.

В 10-м туре динамовцы и «горняки» сыграют 3 октября в Киеве.

9-й тур финишировал 27 сентября в Одессе игрой "Черноморец" - "Ингулец", команды сыграли вничью - 1: 1.

Чемпионат Украины

10-й тур

Первое октября

"Мариуполь" - "Рух" 0: 2

Голы: Таллес, 25 Климчук, 37

2 октября

14:00 "Колос" - "Черноморец". Трансляция - "Футбол 2"

17:00 "Львов" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"

19:30 "Ворскла" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 2"

3 октября

14:00 "Верес" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"

17:00 "Заря" - "Десна". Трансляция - УНИАН

17:00 "Металлист 1925" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"

19:30 "Динамо" - "Шахтер". Трансляция - "2 + 2"

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