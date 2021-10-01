УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины по футболу
В 10-м туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 25 сентября, "Динамо" переиграло во Львове "Рух" - 2: 0 - и уступило 25 очков. "Шахтер" в Киеве победил "Верес" 4: 1 и имеет 22 пункта.
В 10-м туре динамовцы и "горняки" сыграют 3 октября в Киеве.
9-й тур финишировал 27 сентября в Одессе игрой "Черноморец" - "Ингулец", команды сыграли вничью - 1: 1.
Чемпионат Украины
10-й тур
Первое октября
19:30 "Мариуполь" - "Рух". Трансляция - "Футбол 1"
Второе октября
14:00 "Колос" - "Черноморец". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Львов" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Ворскла" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 2"
3 октября
14:00 "Верес" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Заря" - "Десна". Трансляция - УНИАН
17:00 "Металлист 1925" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Динамо" - "Шахтер". Трансляция - "2 + 2"
Таблица перед 10-м туром:
- Напомним, 25 сентября в 9-м туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл в Киеве "Верес" .
- После этого "Динамо" переиграло во Львове "Рух" и вернул себе единоличное лидерство.
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