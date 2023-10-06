УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины
В пятницу, 6 октября, матчем между житомирским "Полисьем" и киевским "Динамо" начинается 10-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции матчей 10-го тура УПЛ доступны на OTT-платформах Megogo, Киевстаре, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV и Setanta Sports, телеканалах УНИАН, Sport 1 и Общественном.
Чемпионат Украины по футболу
10-й тур
6 октября
15:00 "Полесье" - "Динамо", OTT
7 октября
13:00 "Днепр-1" - "Верес", УНИАН
15:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Александрия", OTT
17:00 "Колос" - "Ворскла", OTT
8 октября
13:00 "Оболонь" - "Металлист 1925", OTT
15:00 "Рух" - "Минай", YouTube-канал "Рух", Sport 1, Общественное Спорт
17:00 "Кривбасс" - "Черноморец", YouTube-канал "Черноморца"
Матч "Заря" - "Шахтер" перенесен
Фото: facebook.com/upl.ua.official
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.48 Покупка 37.48Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.67
- Актуальное
- Важное