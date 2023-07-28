УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины 2023/24
В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Расписание 1-го тура УПЛ 2023/24
Пятница, 28 июля
17:00 "Оболонь" - "Колос" (Трансляция - Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)
19:00 "Верес" - "Полесье" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)
Суббота, 29 июля
15:00 "Рух" - "Заря"
17:00 "Металлист 1925" - "Шахтер" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)
Воскресенье, 30 июля
15:00 ЛНЗ - "Черноморец" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)
17:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)
19:00 "Александрия" - "Кривбасс" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)
* перенесен матч "Ворскла" - "Днепр-1"
Как закончился сезон УПЛ 2022/23
В прошлом сезоне "Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю". "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.
"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
По результатам стыковых матчей, "Ингулец" и запорожский МФК "Металлург" сыграют в следующем сезоне в первой лиге, а "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" в УПЛ.
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