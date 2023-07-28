УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины 2023/24

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Расписание 1-го тура УПЛ 2023/24

Пятница, 28 июля

17:00 "Оболонь" - "Колос" (Трансляция - Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)

19:00 "Верес" - "Полесье" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)

Суббота, 29 июля

15:00 "Рух" - "Заря"

17:00 "Металлист 1925" - "Шахтер" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)

Воскресенье, 30 июля

15:00 ЛНЗ - "Черноморец" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)

17:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)

19:00 "Александрия" - "Кривбасс" (Megogo, Setanta, Киевстар ТВ)

* перенесен матч "Ворскла" - "Днепр-1"

Как закончился сезон УПЛ 2022/23

В прошлом сезоне "Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю". "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.

"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.

Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.

По результатам стыковых матчей, "Ингулец" и запорожский МФК "Металлург" сыграют в следующем сезоне в первой лиге, а "Верес" и "ЛНЗ Черкассы" в УПЛ.