Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый сезон в премьер-лиге откроется в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом". Также сегодня встретятся "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".

Во время военного положения все матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Украины по футболу

1-й тур

23 августа

13:00 - "Шахтер" - "Металлист" - прямая трансляция на Setanta Sports

15:00 - "Заря" - "Ворскла" - Setanta Sports, 2+2

15:00 - "Черноморец" - "Верес" - Setanta Sports

17:00 - "Колос" - "Кривбасс" - Setanta Sports

15 августа УПЛ избрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports.

22 августа медиагруппа 1+1 media объявила, что будет транслировать домашние матчи "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Металлиста".

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