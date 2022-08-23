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Главная Спорт УПЛ: Расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины

УПЛ: Расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины

23 августа, 2022 вторник
06:56
Спорт

Во вторник, 23 августа, состоятся стартовые матчи нового чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый сезон в премьер-лиге откроется в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом". Также сегодня встретятся "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".

Во время военного положения все матчи будут проходить без зрителей.

Чемпионат Украины по футболу

1-й тур

23 августа

13:00 - "Шахтер" - "Металлист" - прямая трансляция на Setanta Sports

15:00 - "Заря" - "Ворскла" - Setanta Sports, 2+2

15:00 - "Черноморец" - "Верес" - Setanta Sports

17:00 - "Колос" - "Кривбасс" - Setanta Sports

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