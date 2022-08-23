УПЛ: Расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины
Во вторник, 23 августа, состоятся стартовые матчи нового чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый сезон в премьер-лиге откроется в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом". Также сегодня встретятся "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".
Во время военного положения все матчи будут проходить без зрителей.
Чемпионат Украины по футболу
1-й тур
23 августа
13:00 - "Шахтер" - "Металлист" - прямая трансляция на Setanta Sports
15:00 - "Заря" - "Ворскла" - Setanta Sports, 2+2
15:00 - "Черноморец" - "Верес" - Setanta Sports
17:00 - "Колос" - "Кривбасс" - Setanta Sports
- 15 августа УПЛ избрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports.
- 22 августа медиагруппа 1+1 media объявила, что будет транслировать домашние матчи "Динамо", "Зари", "Днепра-1" и "Металлиста".
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