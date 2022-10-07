Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и стал единоличным лидером. На второй позиции с 12 пунктами идет "Днепр-1", обыгравший "Львов" - 3:0. "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" имеют по 10 баллов.

"Динамо" с 6 очками – девятое.

Украинская Премьер-лига

6-й тур

7 октября

15:00 "Верес" - "Металлист

17:00 "Колос" - "Ингулец"

8 октября

13:00 "Ворскла" – "Черноморец"

9 октября

13:00 "Днепр-1" - "Заря"

15:00 "Кривбасс" - "Минай"

17:00 "Динамо" - "Рух"

10 октября

15:00 "Александрия" - "Металлист 1925"

*Официальный транслятор УПЛ - Setanta Sports

Матч "Львов" - "Шахтер" перенесен

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb