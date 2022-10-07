УПЛ: расписание матчей 6-го тура чемпионата Украины по футболу
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет против "Руха", а "Днепр-1" встретится со "Зарей"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 5-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и стал единоличным лидером. На второй позиции с 12 пунктами идет "Днепр-1", обыгравший "Львов" - 3:0. "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" имеют по 10 баллов.
"Динамо" с 6 очками – девятое.
Украинская Премьер-лига
6-й тур
7 октября
15:00 "Верес" - "Металлист
17:00 "Колос" - "Ингулец"
8 октября
13:00 "Ворскла" – "Черноморец"
9 октября
13:00 "Днепр-1" - "Заря"
15:00 "Кривбасс" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"
10 октября
15:00 "Александрия" - "Металлист 1925"
*Официальный транслятор УПЛ - Setanta Sports
Матч "Львов" - "Шахтер" перенесен
- 1 октября "Ворскла" в меньшинстве победила в Киеве "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" победил "Металлист" и стал единоличным лидером премьер-лиги.
- 2 октября в 5-м туре "Динамо" победило "Минай".
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