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УПЛ: расписание и результаты всех матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу

18 августа, 2021 среда
09:00
Спорт

Сегодня, 18 августа, в 4-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграет против "Ингула"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 13 по 18 августа будут проходить матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Украинская Премьер-лига

4-й тур

13 августа

"Шахтер" - "Металлист 1925" 2: 0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 августа

"Верес" - "Ворскла" 1: 1

Голы: Солдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)
"Десна" - "Днепр-1" 2: 1

Голы: Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78
"Заря" - "МИнай" 1: 1

Голы: Сайядманеш, 65 - Горин, 53
15 августа

"Колос" - "Рух" 1: 1

Голы: Новак, 65 - Борячук, 24
"Львов" - "Александрия" 1: 1

Голы: Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 53
16 августа

"Мариуполь" - "Черноморец" 2: 3

Голы: Кулаков, 13 Мишнев, 81 (пен.) - Михайленко, 17 Авагимян, 46, Путрия, 55 (пен.)
18 августа

19:30 "Ингулец" - "Динамо". Трансляция - ТК "Футбол"

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