УПЛ: расписание и результаты всех матчей 21-го тура
В пятницу, 14 апреля, стартовал 21-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
21-й тур
14 апреля
"Минай" – "Кривбасс" 1:0
Гол: Вишневский, 4
"Ингулец" – "Колос" 0:1
Гол: Милько, 41
15:00 "Рух" – "Динамо" (УНИАН)
15 апреля
13:00 "Металлист" – "Верес" (УНИАН)
15:00 "Заря" – "Днепр-1" (УНИАН)
15:00 "Металлист 1925" – "Александрия" (Setanta)
16 апреля
14:00 "Шахтер" – "Львов" (Setanta)
15:00 "Черноморец" – "Ворскла" (Setanta)
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