УПЛ: расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Киевляне в 8-м туре победили на своем поле "Александрию" - 1: 0, набрали 22 очка и остались на первом месте. "Шахтер" разгромил "Мариуполь" 5: 0 и отстает от динамовцев на 3 пункта.

В "Десны" и "Днепра-1" 16 баллов. "Ворскла" с 15 очками - пятая.



Украинская Премьер-лига



9-й тур



24 сентября



"Колос" - "Ворскла" - 0: 1

Гол: А. Тиль, 36

25 сентября



14:00 "Александрия" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Шахтер" - "Верес". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Движение" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 1"



26 сентября



14:00 "Минай" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Днепр-1" - "Заря". Трансляция - УНИАН



19:30 "Десна" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"



27 сентября



19:30 "Черноморец" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"





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