УПЛ: расписание 9-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 22 октября, 9-й тур УПЛ стартует матчем "Александрия" – "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный матч, который не будет сыгран в ближайшие дни, "Минай" - Шахтер". Он перенесен на неопределенный срок.
Украинская Премьер-лига
9-й тур
22 октября
15:00 "Александрия" – "Львов" – Setanta
23 октября
13:00 "Металлист" - "Днепр-1" - УНИАН
13:00 "Верес" - "Заря" - Setanta
13:00 "Динамо" - "Ворскла" - 2+2
15:00 "Рух" - "Металлист 1925" - Setanta
24 октября
13:00 "Кривбасс" - "Ингулец" - Setanta
15:00 "Колос" - "Черноморец" - Setanta
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В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу
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