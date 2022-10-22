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УПЛ: расписание 9-го тура чемпионата Украины по футболу

22 октября, 2022 суббота
05:45
Спорт

В субботу, 22 октября, 9-й тур УПЛ стартует матчем "Александрия" – "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный матч, который не будет сыгран в ближайшие дни, "Минай" - Шахтер". Он перенесен на неопределенный срок.

Украинская Премьер-лига

9-й тур

22 октября

15:00 "Александрия" – "Львов" – Setanta

23 октября

13:00 "Металлист" - "Днепр-1" - УНИАН

13:00 "Верес" - "Заря" - Setanta

13:00 "Динамо" - "Ворскла" - 2+2

15:00 "Рух" - "Металлист 1925" - Setanta

24 октября

13:00 "Кривбасс" - "Ингулец" - Setanta

15:00 "Колос" - "Черноморец" - Setanta

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