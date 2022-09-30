УПЛ: расписание 5-го тура чемпионата Украины по футболу
В 5-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" сыграет против харьковского "Металлиста", а "Динамо" встретится с закарпатским "Минаем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 4-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Черноморец" – 2:1, а "Колос" одолел "Металлист" – 1:0. Обе команды набрали по 10 очков, но по дополнительным показателям первое место занимает клуб из Ковалевки в Киевской области.
Следом за ними расположились "Днепр-1", "Заря" и Верес", у которых по 9 пунктов. "Динамо" имеет 3 балла и идет 12-м.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
30 сентября
13:00 "Верес" - "Рух"
17:00 "Металлист 1925" - "Колос"
1 октября
13:00 "Ингулец" - "Ворскла"
15:00 "Львов" - "Днепр-1"
17:00 "Металлист" – "Шахтер"
2 октября
13:00 "Минай" – "Динамо"
15:00 "Черноморец" - "Александрия"
17:00 "Заря" - "Кривбасс"
- 11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.
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