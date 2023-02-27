Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первыми в 2023 году в премьер-лиге сыграли "Александрия" и "Металлист 1925", которые проводят отложенную встречу 6-го тура. Продолжается первый тайм.

Эта игра стала дебютной в должности главного тренера александрийцев для Руслана Ротаня, возглавляющего молодежную сборную Украины. Он заменил в этой должности Юрия Гуру, под руководством которого команда ушла на зимний перерыв на пятой позиции. "Металлист 1925" по итогам первой части турнира был седьмым.

Лидером УПЛ является СК "Днепр-1", сыгравший 14 матчей и набравший 35 очков. "Шахтер" – второй. У "горняков" 30 баллов в 13 играх. "Динамо" занимает третье место. У киевлян также 30 очков, но 15 сыгранных матчей.

Чемпионат Украины

Матч 6-го тура

27 февраля

"Александрия" - "Металлист 1925"

Начало – 13:00

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