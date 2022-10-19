УПЛ перенесла матч чемпионата Украины между "Динамо" и "Металлистом"
Премьер-лига перенесла игру чемпионата Украины между "Динамо" и "Металлистом" из-за российских обстрелов Киева
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Матч 8-го тура УПЛ между киевлянами и харьковчанами должен был состояться 20 октября в столице. Игра перенесена на неопределенный срок из-за ситуации в Киеве.
Также перенесен матч 8-го тура первенства Украины среди юношеских команд между "Динамо" U19 и "Металлистом" U19. Новые даты будут назначены позже.
"Динамо" после семи туров чемпионата Украины имеет 9 очков и занимает девятое место. "Металлист" с 13 пунктами – шестой.
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В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины.
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